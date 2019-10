Koningin Máxima is op donderdag 21 november aanwezig bij het NEMO Science Museum in Amsterdam om daar de opening te verrichten van de nieuwe tentoonstelling Humania. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

In de expo ontdekken bezoekers alles over de mens en komen zowel de biologie, sociologie als psychologie van de mens aan bod. Met zelftestjes, wetenschappelijke objecten en persoonlijke verhalen ontdekken bezoekers in ruim veertig onderdelen alles over zichzelf.

Nadat Máxima de opening heeft uitgevoerd, krijgt ze een rondleiding over de tentoonstelling en gaat ze in gesprek met een aantal wetenschappers en jongeren die aan de expo hebben meegewerkt. Ook praat de koningin met kunstenaar Florentijn Hofman, de maker van het 8,5 meter hoge kunstwerk ‘Een handstand. Dit is Dit’ dat het middelpunt van de tentoonstelling vormt.