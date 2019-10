Koningin Máxima is volgende maand in Utrecht om een werkconferentie bij te wonen van SchuldenlabNL. Samen met staatssecretaris Tamara van Ark woont ze op 6 november de bijeenkomst ‘Doorpakken en opschalen voor een schuldenzorgvrij Nederland’ bij waarin wordt teruggeblikt op het eenjarig bestaan van de stichting, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Máxima zal een toespraak houden over het belang van samenwerking om schulden te voorkomen en bestrijden. Tijdens de middag maken ervaringsdeskundigen, partners en experts bovendien de balans op en kijken zij vooruit.

Koningin Máxima is nauw betrokken bij de initiatieven. In 22 februari 2018 bracht ze een werkbezoek aan Schuldenlab070, wat leidde tot de oprichting van SchuldenlabNL. In november 2018 was ze aanwezig bij de lancering van de stichting en afgelopen maart gaf Máxima het startschot bij Schuldenlab Almelo.

Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, die ervoor willen zorgen dat Nederland schuldenzorgvrij wordt. Sinds eind 2018 zijn er meerdere initiatieven in het leven geroepen, die lokale projecten rond armoede en schulden landelijk opschalen. Op deze manier zet de stichting zich in om kwetsbare groepen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie, zodat ze positief de toekomst tegemoet kunnen zien.