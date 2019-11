Koningin Máxima wordt maandagmorgen in alle vroegte verwacht in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Enkele uren na aankomst begint ze aan een redelijk volgestouwd driedaags werkbezoek om de regering van premier Imran Khan te helpen de bevolking vooruit te helpen door te zorgen voor toegang tot tal van financiële diensten. Máxima doet dat in haar functie van speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De koningin is voor de tweede keer in Pakistan. In 2016 was ze door de regering van de inmiddels in diskrediet geraakte premier Nawaz Sharif eveneens gevraagd om advies te geven. Het bezoek leidde destijds tot ambitieuze voornemens, maar hoewel er sindsdien enige vooruitgang is geboekt, heeft Pakistan nog een enorme achterstand in te halen. Van de volwassen bevolking heeft slechts 21 procent toegang tot financiële diensten en vrouwen (7 procent) zijn vrijwel buitengesloten.

Regeringsplannen kunnen daar niet zomaar een einde aan maken. Die achterstelling zit diep geworteld in de cultuur en godsdienst, zoals ook wordt verwoord door de fundamentalistische oppositiepartij Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl. Die wil niets weten van rechten voor vrouwen. Dat is in de ogen van leider Maulana Fazl synoniem met secularisatie en verwestersing van de samenleving en moet koste wat kost worden tegengegaan.

Proberen

De regering van Imran Khan gaat het niettemin proberen. Er zijn nieuwe programma’s en het is de bedoeling om uitkeringen van het Benazir Income Support Programme voor vrouwen uit te keren op digitale bankrekeningen op de mobiele telefoon, waardoor een groter deel van de bevolking wordt ‘aangesloten’ op de financiële wereld. De koningin en de premier zijn dinsdag beiden bij de lancering van de nieuwe opzet.

Zoals gebruikelijk bij de VN-werkbezoeken neemt Máxima ook een kijkje buiten de vergaderzalen van de VN en de verschillende ministeries om met eigen ogen te zien of bestaande projecten en programma’s ook werken. Ze doet dat dit keer niet alleen in Islamabad maar woensdag ook in Pakistans tweede stad Lahore.