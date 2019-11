Koningin Máxima is donderdagavond niet aanwezig bij het concert Spot op John Adams in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Máxima is donderdagmiddag alleen present bij de uitreiking van de Erasmusprijs door koning Willem-Alexander aan de Amerikaanse componist en dirigent.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat koningin Máxima, die net is teruggevlogen uit Pakistan, verhinderd is voor het aansluitende concert. Máxima heeft een druk programma achter de rug in Pakistan, waar ze deze week tijdens een driedaags werkbezoek voor de VN pleitte voor een betere toegang tot financiële diensten voor Pakistanen.

Het was de bedoeling dat Máxima de koning donderdagavond zou vergezellen naar het concert dat in het teken staat van John Adams. Prinses Beatrix is wel aanwezig bij het muzikaal programma dat wordt gegeven door het Nieuw Ensemble.

De uitreiking van de Erasmusprijs is donderdagmiddag in het Koninklijk Paleis Amsterdam. John Adams (72) krijgt de prijs omdat hij een nieuwe muzikale stroming heeft verwezenlijkt door elementen uit jazz-, pop- en klassieke muziek met elkaar te verbinden. Onder Adams helden zijn kunstenaars variërend van Mozart tot Jimi Hendrix. Volgens de jury heeft Adams de hedendaagse klassieke muziek weer ‘verstaanbaar’ gemaakt.

De Erasmusprijs gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een ‘buitengewoon belangrijke bijdrage’ heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten.