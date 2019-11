Máxima is een koningin zoals Pakistan die nog niet kende. Maatschappelijk betrokken, zich inzettend voor andere landen, rennend van vergadering naar rondetafelgesprek en dat allemaal terwijl ze haar eigen tas en papieren draagt. Dat past niet in het roze gekleurde beeld dat in het Aziatische land bestaat van prinsen en prinsessen, die hun bedienden aan het werk zetten en zelf op grote afstand blijven van het gewone volk.

Koningin Máxima was dan ook niet in Pakistan om voor de glitter en glamour, maar om te werken. Een ‘working royal’ is ook niet zo vanzelfsprekend. Natuurlijk, Pakistan kent als lid van het Gemenebest en voormalig onderdeel van het Britse rijk de leden van de Britse koninklijke familie. Die hebben tegenwoordig ook zo hun goede doelen en favoriete projecten, maar daarvan zijn ze in de eerste plaats het uithangbord en niet zoals Máxima in haar VN-functie de aanjager en internationaal adviseur. En zeker niet de ‘drammer’ zoals de koningin zichzelf eerder dit jaar beschreef.

Dat Máxima in de aanloop naar haar driedaagse verblijf en ook na aankomst veelvuldig werd vergeleken met prins William en diens vrouw Catherine, was niet zo gek. Het Britse prins had net een succesvol bezoek aan Pakistan afgesloten, waarvoor de media massaal waren uitgelopen. Dat er zo kort daarna weer koninklijk bezoek kwam, was bijzonder en reden voor veel borstklopperij. Pakistan stond er in de wereld lang niet zo slecht voor als iedereen zei. De komst van de Nederlandse koningin was daarvan het bewijs.

Gouverneur

Maar elke vergelijking met het goodwill-bezoek van William en Kate liep dood. Máxima immers kwam als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN, en dus waren er van haar geen schattige foto’s te maken met baby’s of in de nieuwste outfit van Alexander McQueen. De beelden die verschenen waren achter tafels in zompige vergaderruimten of druk gesticulerend in gesprek met premier Imran Khan en de gouverneur van de State Bank of Pakistan.

Alsof dat nog niet afwijkend genoeg was, verscheen de koningin dinsdagavond ook live op televisie met een toespraak over nut en noodzaak van betere toegang tot financiële diensten. Ze sprak over de noodzaak van het daarbij betrekken van vrouwen, en dat een smartphone voor hen geen luxe is maar de sleutel tot zelfstandigheid en vooruitgang. Premier Khan luisterde toe en kwam daarna aan het woord, waarbij hij met verwondering en bewondering sprak over de betrokkenheid van de koningin met ‘financial inclusion’ en daarmee ook met Pakistan.

Aandacht

Die toespraak werd later op de avond nog eens integraal herhaald, en kreeg woensdag ook in de (Engelstalige) media aandacht. Niet in de mode-of societyrubrieken maar op de voorpagina’s en in het ‘business’-katern. “Heel ongewoon”, meende een Pakistaanse begeleider. “Ik had nooit verwacht dat een koningin zo open, betrokken en benaderbaar zou zijn.”

Niet gek daarom dat Máxima zowel door de premier als de bankgouverneur is gevraagd snel terug te komen. Dat zit er voorlopig niet in vertelde de koningin aan het ANP, maar ze heeft wel de toezegging gedaan via videoconferenties actief deel te nemen aan het verder werken aan toegang tot financiële diensten.