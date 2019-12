Máxima is volgende maand aanwezig bij de aftrap van de viering van honderd jaar welpen, kinderen tussen de 7 en 11 jaar, van Scouting Nederland. De koningin, die beschermvrouwe is van Scouting Nederland, luidt op 15 januari in Noordwijkerhout de festiviteiten van het jubileumjaar in.

Máxima staat tijdens haar werkbezoek een vol programma te wachten. Zo leert ze wat er allemaal wordt georganiseerd vanwege de mijlpaal. Ook wordt stilgestaan bij de grote rol die vrijwilligers spelen bij de organisatie van de jaarlijkse evenementen van Scouting Nederland. De koningin steekt vervolgens de handen uit de mouwen en helpt de welpen met het bakken en versieren van de cupcakes. Ook vertellen de kinderen over hun ervaringen bij Scouting en naar welke activiteiten ze het meest uitkijken.

Bijna alle duizend Scoutinggroepen in Nederland hebben een welpengroep, de grootste leeftijdscategorie. Het 100-jarig bestaan wordt met activiteiten door het hele land gevierd.