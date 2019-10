Koningin Máxima schrok niet terug van het nauwkeurig bekijken van menselijke hersenen. Ze had die al eens van nabij gezien bij een bezoek aan de Nederlandse Hersenbank, vertelde ze donderdagmorgen bij haar werkbezoek aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. De relatie tussen neurowetenschappen en de geestelijke gezondheidszorg stonden bij dat twee uur durende bezoek centraal.

De koningin vroeg honderduit. Het onderzoek in Amsterdam dient talrijke doelen, maar heeft vooral de patiënt als uitgangspunt. Het was, zo hoorde Máxima, niet ‘onderzoek vanwege het onderzoek’. En de resultaten worden gedeeld. “Open source”, aldus de koningin.

Ze kreeg uitleg hoe het onderzoek onder meer bij de ziekte van Alzheimer van nut kan zijn, hoe medicijnen veel gerichter en beter kunnen worden toegediend: onderzoek op maat, aangepast aan de persoon. Onderzoek ook om te zien of en hoe bijvoorbeeld verslavingsgedrag – roken – kan worden aangepakt. Hoe kunnen de prikkels die aanzetten tot roken worden onderdrukt? Geen sinecure wist Máxima bij een kijkje in het MeMoLab, want roken deden mensen vaak al tientallen jaren lang.

De rondgang langs geavanceerde apparatuur, onderzoekers en laboratoria eindigde met een rondetafelgesprek onder het motto ‘neurowetenschappen en ggz: hoe onderzoek tot vernieuwing leidt’. Zo hoorde de koningin dat mensen met psychiatrische stoornissen tijdens hun remslaap hun emoties niet ‘kwijtraken’. Er komt nu onderzoek naar de mogelijkheid de slaap te beïnvloeden, waardoor die emoties ook aangepakt kunnen worden.