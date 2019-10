Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmiddag in het Chhatrapati Shivaji Museum in Mumbai een bezoek gebracht aan de kleine tentoonstelling over ‘India en Nederland in de tijd van Rembrandt’. Met een kaarsenceremonie opende het koningspaar de expositie.

Daar wordt op intieme wijze een indruk gegeven hoe in beider Gouden Eeuw de kunst over en weer werd beïnvloed. Rembrandt bezat via de handelsroutes van de VOC naar Nederland gekomen Indiase miniaturen, en andersom werden in het rijk van de Mogols etsen en prenten uit de Republiek, die Nederland toen was, zeer gewaardeerd.

Door kunst afkomstig uit beide landen, waaronder twee door het Rijksmuseum in Amsterdam uitgeleende etsen van Rembrandt, naast elkaar te plaatsen wordt de onderlinge samenhang duidelijk gemaakt. Rembrandt is daarbij als uitgangspunt genomen omdat dit jaar zijn vierhonderdste geboortejaar is en vanwege zijn liefde en belangstelling voor Indiase kunst.

Koning en koningin namen bij een rondgang over de expositie af en toe het vergrootglas ter hand om details op de miniaturen te bekijken. Rembrandt kreeg extra aandacht, waarbij hij zich voor bijvoorbeeld de ets ‘Abraham verwelkomt de engelen’ door de Mogol-kunst liet beïnvloeden. De kleding liet dat zien en volgens de koningin ook de deurposten. “U bent de eerste kunstkenner die dat opmerkt”, meende de begeleidende Leidse professor en tentoonstellingscurator Jos Gommans.