Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kijken uit naar de inhuldigingsplechtigheid van keizer Naruhito dinsdag. “Het is een heel bijzonder moment voor Japan”, zei Willem-Alexander tegen het ANP voordat hij samen met koningin Máxima vanuit India naar Japan vertrok.

Voor de koning is het de tweede keer dat hij de inhuldiging van een Japanse keizer bijwoont. In 1990 was Willem-Alexander ook bij de zogenoemde ‘sokurei seiden no gi’-ceremonie voor Naruhito’s vader keizer Akihito. Tijdens de plechtigheid verklaart de nieuwe keizer aan Japan en aan de wereld dat hij op de troon is gekomen.

De stemming is dit keer anders aldus koning Willem-Alexander. “Vorige keer was het in een tijd van rouw, na het overlijden van de vorige keizer (Hirohito, red.). Deze keer is er bij hoge uitzondering een abdicatie geweest en is er dus geen periode van rouw voorafgegaan aan de intronisatie.”

Schaduw

Een schaduw is er wel over de feestelijkheden waarvoor Japan alle landen een uitnodiging heeft gestuurd. De tyfoon Hagibis die Japan vorige week trof, heeft geleid tot het schrappen van de rijtoer van het nieuwe keizers- en kroonprinselijk paar. “We leven echt mee met Japan”, aldus koning Willem-Alexander.

“Het zal een ander soort bezoek worden dan de vorige keer. Maar het blijft een heel bijzonder moment voor Japan en de nieuwe keizer en daar zien wij erg naar uit.”