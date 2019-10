Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met het door tyfoon Hagibis zwaar getroffen Japan. Dat zei de koning vrijdag in het Zuid-Indiase Kochi, aan het einde van zijn staatsbezoek aan India.

Het koningspaar wordt komende week in Tokio verwacht voor de zogeheten intronisatie of inhuldiging van de nieuwe keizer Naruhito. “Ik begrijp dat de festiviteiten zijn aangepast”, zei Willem-Alexander.

De rijtoer die het keizerspaar dinsdag na afloop van de plechtigheid in het paleis zou maken is door de regering uitgesteld om alle aandacht te kunnen besteden aan de gevolgen van Hagibis. Die raasde het afgelopen weekeinde met windsnelheden van 200 kilometer per uur over delen van Japan en maakte zeker 74 dodelijke slachtoffers.

Voor Willem-Alexander is het de tweede keer dat hij een Japanse inhuldiging meemaakt. In 1990 was hij er ook bij toen Naruhito’s vader, keizer Akihito, plechtig aan de wereld verklaarde bezit te hebben genomen van de Chrysantentroon. “Een bijzonder moment”, keek de koning alvast vooruit.