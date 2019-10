Koningspaar leert over schoonmaken water in surrealistisch decor

Koningin Máxima deed maandagmiddag bij het staatsbezoek aan India geen concessies aan haar kleding bij het uitstapje naar de Barapullah-drain, een naar methaangas ruikende afvoer waar wordt geëxperimenteerd met het behandelen van afvalwater. De koningin had zich na het meer ceremoniële ochtendprogramma niet omgekleed en ook de hoge hakken waren niet omgeruild voor meer praktisch schoeisel.

De desolate omgeving van de stinkende afvoer, onder een knooppunt van snelwegen en met zwart water en methaangas dat naar de oppervlakte bubbelt, had voor het koninklijk bezoek ook een metamorfose ondergaan. De straat was schoongeveegd, langs de looproute waren groene schermen neergezet en de deelstaat Delhi had kennelijk de hele voorraad planten en bomen van een lokale hovenier opgekocht om het terrein aan te kleden.

Het zorgde voor een wat surrealistisch decor, zeker met de sloppen aan de overkant van het water en de demonstratie verderop in het afvoerkanaal door een naakt badende man, dat dit water vol giftige stoffen water desondanks door mensen ook voor hun dagelijkse behoeften wordt gebruikt. Het project dat het koningspaar bezocht, moet verandering brengen. De koning werd uitgenodigd over twee jaar terug te komen.

Methoden

Bij de Barapullah-drain wordt op alternatieve en duurzame manieren geprobeerd het afvalwater schoon te maken, waarbij kennis en hulp uit Nederland zeer welkom zijn. Zo worden biologische filters getest: planten die het water geschikt maken voor hergebruik. De in het water drijvende planten bleken overigens na het vertrek van koning en koningin, die het project officieel openden, zeer in trek bij de waterbuffels.

De Indiërs hebben hun hoop gevestigd op dit soort projecten, zo liet minister Harsh Vardhan van wetenschap en technologie weten. Schoonmaak van oppervlaktewater, rivieren en stromen is hard nodig, zo konden Willem-Alexander en Máxima zien en ruiken, maar er zijn veelbelovende nieuwe technieken en methoden om daar werk van te maken. “Ik moet over twee jaar terugkomen om te zien wat er van het project terecht is komen”, zei de koning bij vertrek.