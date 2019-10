Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandagochtend in New Delhi kort na het begin van het staatsbezoek aan India een krans gelegd bij het gedenkplek voor Mahatma Gandhi.

Dat gebeurde bij Raj Ghat, aan de rivier Yamuna, waar Gandhi in 1948 werd gecremeerd. Het koningspaar had de schoenen uitgetrokken, zoals het gebruik en respect voorschrijven. Als aandenken aan het bezoek kregen koning en koningin een aantal boeken over Gandhi en een buste van India’s vrijheidsstrijder.

Het koningspaar had vervolgens in het eigen hotel een korte ontmoeting met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subrahmanyam Jaishankar, en ging daarna voor een onderhoud en lunch met premier Narendra Modi naar Hyderabad House.

De geplande persverklaringen die premier en koning zouden geven, werden uit het programma geschrapt. Een officiële reden werd niet gegeven, maar het is in India gebruikelijk dat de agenda op het laatste moment wordt aangepast.

De premier is dinsdag mogelijk ook niet aanwezig bij de openingssessie van de Tech Summit, waar hij net als koning Willem-Alexander onder meer een toespraak zou houden.