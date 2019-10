Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vliegen woensdag, de derde dag van hun staatsbezoek aan India, vanuit New Delhi naar de metropool Mumbai. Het is de bedoeling dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zich aansluit bij het staatsbezoek.

In en rond Mumbai wonen de meeste Nederlanders in India, hetgeen reden was om in deze haven- en filmstad ook de ontvangst voor de Nederlandse gemeenschap te organiseren. Dat gebeurt in het Taj Mahal Palace-hotel, waar voorafgaand aan de bijeenkomst kort wordt stil gestaan bij 174 mensen die in november 2008 werden gedood bij een terroristische aanslag op het hotel.

De ‘Taj’ ligt recht tegenover het symbool van Mumbai: de poort ‘Gateway to India’, ooit gebouwd om een bezoek van de Britse koning-keizer George V te gedenken, maar heeft voor Indiërs symbolische waarde als de plek waar in 1948 de laatste Britse troepen het land verlieten. Ter ere van het Nederlandse bezoek wordt de poort speciaal verlicht. Het koningspaar gaat daar halverwege de avond een kijkje gaat nemen.

Op het dagprogramma staat ook een uitstapje naar de tentoonstelling ‘India en Nederland in de tijd van Rembrandt’, waarvoor ook het Rijksmuseum in Amsterdam objecten heeft uitgeleend. Verder gaat het koningspaar onder meer langs bij het Indo-Nederlandse havenforum.