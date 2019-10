Kleine wonderen worden verricht in de Indiase metropool Mumbai met een tien jaar geleden door Laurien Meuter opgezet project dat met name vrouwen de kans geeft met duurzaam werk uit de cirkel van armoede te komen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten woensdagochtend meteen na aankomst een bezoek aan een vestiging van ‘Tiny Miracles’.

Het concept van Meuter, dat inmiddels aan 2000 mensen werk biedt en dat ze wil uitrollen naar een miljoen deelnemers, is eenvoudig. Het is misschien goed te vergelijken met ‘fairtradekoffie’, alleen gaat het bij ‘Tiny Miracles’ om eerlijke prijzen voor eerlijk werk. Daaraan gekoppeld gaan werknemers verplichtingen aan over het gebruik van hun inkomen, zodat ze sparen en geld besteden aan onder meer onderwijs en gezondheidszorg. Via een app is het ‘spoor’ te volgen en zien de deelnemers zelf ook wat er met het geld gebeurt.

Meuter probeert bedrijven, zoals Rituals en de winkels van Nederlandse musea, te interesseren werk – tassen maken bijvoorbeeld of kunstige papieren vazen – uit te besteden aan ‘Tiny Miracles’. Daarbij snijdt het mes aan meerdere kanten. De bedrijven doen aan sociaal verantwoord ondernemen, helpen de arme bevolking een degelijk inkomen te krijgen en consumenten weten dat de producten niet onder slavernijomstandigheden zijn gemaakt.

Workshop

Het koningspaar en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) gingen bij hun bezoek aan de workshop in gesprek met de vrouwen die het karton vouwen – “heel erg snel” meende de koning, die daarom maar geen helpende hand toestak – en die tassen naaien. Ook de koningin merkte al snel dat het tempo veel hoger lag dan ongeoefende handen aankunnen. Máxima wilde daarnaast alles weten over de toegang tot financiële diensten die de vrouwen nu hebben, terwijl Willem-Alexander zich liet bijscholen over het stikken van de gevouwen vazen met schilderijen van Van Gogh, Vermeer en Rembrandt.

Minister Kaag merkte dat de vrouwen niet precies weten wat ze onder handen hebben. De bewindsvrouw kreeg de serieus bedoelde vraag of ze het ‘meisje met de parel’ persoonlijk had ontmoet. Kaag legde uit dat het een eeuwen geleden geschilderd schilderij was, en niet een recente afbeelding van een jonge vrouw. “Nee, het is geen actrice. Het is geen Bollywood, maar een model.”

Na het bezoek aan de workshop en het bijbehorende schooltje ging het koningspaar, dat eerder op de ochtend vanuit New Delhi in het broeierig warme Mumbai was aangekomen, naar de Cricket Club van India voor een bijeenkomst van het Netherlands Foreign Investment Agency.