Sifan Hassan behaalde zaterdagavond haar tweede gouden medaille op de wereldkampioenschappen atletiek in Doha, en dat bleef niet onopgemerkt in koninklijke huize. Via sociale media kreeg ze felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

“Op onnavolgbare wijze is Sifan Hassan wereldkampioen geworden op haar favoriete afstand, de 1500 meter,” liet het koningspaar optekenen. “In een prachtige tijd heeft zij beslag gelegd op haar tweede wereldtitel tijdens dit kampioenschap. Van harte gefeliciteerd!”

Vorige week werd ze ook al gefeliciteerd na haar winst op de 10 kilometer in Doha. De 26-jarige Hassan vluchtte als meisje uit Ethiopië en ontdekte in Nederlandse asielzoekerscentra het hardlopen.