Laurentien was ‘ontroostbaar’ toen boek werd gestolen

Prinses Laurentien koestert warme herinneringen aan haar kinderboeken. Toch maakte de echtgenote van prins Constantijn ook iets heel naars mee. Tijdens een vakantie werd haar koffertje uit de auto gestolen. “Ik was ontroostbaar want mijn boek zat daar in”, zei Laurentien zaterdag in De Taalstaat op NPO Radio 1.

“Zelfs mijn teddybeer kon mij niet meer troosten.” Laurentien, die als beschermvrouw van het Genootschap Onze Taal aanwezig was bij het Congres van Onze Taal in Utrecht, werd als kind veel voorgelezen. “Ik heb hele sterke herinneringen aan die kinderboekentijd.”

Laurentien onderstreept het belang van voorlezen al langer en richt zich met een nieuw project nog meer op kinderen van 0 tot 4 jaar. “Het begint eigenlijk al in de buik. Het is heel belangrijk om te praten tegen een kind.”

Een taalachterstand moet wat de prinses betreft worden aangepakt bij de bron. “Verloskundigen, huisartsen en jeugdartsen signaleren wel taalachterstanden, maar geven niet stelselmatig en structureel mee hoe belangrijk de rol van de ouders is bij de taalontwikkeling van kinderen.”

Laurentien maakt zich de komende tijd dan ook hard voor een goede taalbasis voordat kinderen naar school gaan. “Laten we alle kinderen die nu geboren worden, vóórdat ze naar school gaan, al op het juiste taalniveau brengen.”