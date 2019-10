Net als Willem-Alexander was ook Máxima dinsdag in Amsterdam. De koningin was samen met prinses Mabel aanwezig bij de Conferentie voor Mental Health and Psychosocial Support in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Máxima luisterde er naar deskundigen, beleidsmakers, politici en ervaringsdeskundigen uit crisissituaties die spraken over de psychische impact van oorlog, geweld en natuurrampen. Na afloop van de internationale conferentie sprak de koningin met vertegenwoordigers van ngo’s en zorgverleners over de noodzaak van mentale en psychosociale zorg in crisissituaties en -gebieden.

De tweedaagse conferentie, die maandag begon, is georganiseerd door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. Het evenement is onderdeel van een serie internationale conferenties waarin het belang van geestelijke gezondheidszorg centraal staat.