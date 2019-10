Koningin Máxima is op donderdag 31 oktober aanwezig bij de lancering van het Borski Fund in Museum Van Loon in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

Het Borski Fund richt zich op het versterken van financieringsmogelijkheden voor vrouwelijke ondernemers die graag willen doorgroeien. Het fonds is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal Nederlandse banken, organisaties en ondernemende investeerders. De naam komt van Johanna Borski (1764-1846), zij was de eerste vrouw die aandelen kocht in De Nederlandsche Bank.

Máxima spreekt bij de lancering in haar functies van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.