Koningin Máxima komt donderdag maar liefst drie keer in actie in Amsterdam. Na het niet vooraf aangekondigde werkbezoek aan het VUmc volgde het bijwonen van de lancering van het Borski Fund in Museum Van Loon. Later op de middag is de koningin ook nog in het Stedelijk Museum bij de uitreiking van de Prix de Rome. Het Koninklijk Paleis op de Dam gebruikte ze om zich om te kleden.

Het Borski Fund ligt Máxima na aan het hart. Het is namelijk een investeringsfonds dat zich specifiek richt op bedrijven van vrouwelijke ondernemers. Ondernemingen die nog in de eerste fase zitten van hun ontwikkeling. Het fonds dat in aanwezigheid van de koningin en Nederlandsche Bank-president Klaas Knot werd gepresenteerd, begint met 21 miljoen euro en wil verder groeien naar 40 miljoen euro.

Het fonds is vernoemd naar de eerste vrouwelijke durfinvesteerder, zoals Knot haar in zijn introductietoespraak noemde. De weduwe Johanna Borski kocht in 1814 tweeduizend aandelen in de door koning Willem I opgerichte De Nederlandsche Bank. Een investering die zich voor haar rijkelijk terugbetaalde, maar ook een die de redding betekende van het koninklijk initiatief. Willem kreeg namelijk maar drieduizend van de vijfduizend aandelen verkocht. Andere investeerders hadden geen trek in een nationale bank.

Vrouw

Borski moest als vrouw – volgens de wet waren die immers niet handelingsbekwaam – nogal wat obstakels omzeilen. Zo mocht ze niet zelf handelen op de beurs. Maar ze was inventief en reed met haar koets tot aan de deur en liet haar zoon binnen de transacties sluiten waartoe ze zelf had besloten. Bij de aankoop van de aandelen had ze de koning ook een voorwaarde afgedwongen. Hij mocht drie jaar lang geen extra aandelen uitgeven, waardoor de weduwe nadien flink kon incasseren want de bank van de koning-koopman was een succes. “Zonder haar stond ik nu niet hier”, aldus Knot. Hij vertelde ook dat het bankbestuur nog wekelijks vergadert onder haar portret.

Er moeten meer vrouwen komen in de financiële wereld en het bedrijfsleven, en daar moet het nieuwe fonds aan meehelpen. Het initiatief is genomen door Laura Rooseboom, algemeen directeur van StartGreen Capital en Simone Brummelhuis, oprichter van The Next Women, een netwerk van vrouwelijke investeerders en ondernemers. Beiden zeiden dat koningin Máxima voor de nodige aansporingen had gezorgd.