Koningin Máxima was woensdagmiddag in Utrecht voor een werkconferentie van SchuldenlabNL. Zij werd hierbij vergezeld door staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Máxima hield op de conferentie, waarop werd teruggekeken op het eerste jaar van SchuldenlabNL, een toespraak over het belang van samenwerking om problematische schulden te bestrijden en te voorkomen. De Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met als doel Nederland schuldenzorgvrij maken. Problematische schulden van kwetsbare doelgroepen in heel Nederland moeten zo voorkomen en opgelost worden.

In februari 2018 bracht Máxima een werkbezoek aan Schuldenlab070; een actieplatform opgericht door de gemeente Den Haag en Stichting Society Impact. De aanpak en werkwijze leidde tot de oprichting van SchuldenlabNL, dat in november 2018 in aanwezigheid van de koningin werd gelanceerd. In maart 2019 woonde Máxima de lancering bij van Schuldenlab Almelo.