Koningin Máxima heeft op de eerste dag van haar VN-werkbezoek aan Pakistan in Islamabad een zwaar beveiligd uitstapje gemaakt naar de Pakistaanse distributeur van drankenfabrikant PepsiCo. Niet om frisdrank in te slaan maar om uit eerste hand te horen over het samenwerkingsverband dat Pepsi is aangenaam met Telenor, waardoor de afnemers hun betalingen en bestellingen mobiel kunnen verrichten.

Dat is revolutionair voor Pakistan, waar de meeste betalingen nog contant worden gedaan. Ook de afnemers van PepsiCo werkten meestal met cash. De nieuwe methode heeft voor distributeur en klant tal van voordelen, zoals minder kosten voor het beveiligen van het geld en minder tijdverlies met het transport. Maar er is nog wel enige overtuigingskracht nodig, zo hoorde Máxima. Al was het alleen maar omdat ondernemers niet graag hun betalingsverkeer vastleggen. “Dan moeten ze belasting gaan betalen”, wist de koningin.

De nieuwe Pakistaanse regering van premier Imran Khan probeert meer grip te krijgen op het economisch betalingsverkeer, tot woede van een deel van de bevolking die er niets voor voelt inzicht te geven in de boekhouding en belasting te betalen. Digitale of mobiele betalingen, via een digitale portemonnee bijvoorbeeld, maken de opgave van Khan makkelijker, maar het kan ook een groter deel van de Pakistanen toegang geven tot financiële diensten.

Snackbar

De afnemers van PepsiCo kunnen zelf een betaalpunt worden voor mobiel bankieren, waardoor ze meer omzet kunnen generen omdat er mee mensen in hun zaak komen. Ook daarover kreeg Máxima tekst en uitleg in Islamabad. Ze bezocht de ambitieuze ondernemer Ishtiaq Khan die een eigen snackbar heeft, met frites en samosa’s (soort pasteitje) en frisdranken van PepsiCo. Hij was inmiddels een enthousiast gebruiker van het mobiele betalingssysteem EasyPaisa. Het bespaart hem geld, en hij kan zijn omzet en betalingen beter in de gaten houden.

Voor het ‘veldbezoek’ van de koningin waren honderden militairen, rangers en politieagenten opgetrommeld om wegen af te zetten en de omgeving van de plekken waar Máxima zou komen ‘schoon te vegen’. Pakistan neemt zoals gebruikelijk geen enkel risico met bezoekende hoogwaardigheidsbekleders, ook al is de veiligheidssituatie verbeterd ten opzichte van haar eerdere bezoek in 2016.