Koningin Máxima is dinsdagavond bijgepraat over de laatste stand van zaken in het midden- en kleinbedrijf. In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag werd het jaarbericht Staat van het mkb gepresenteerd. De voorzitter van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, waar koningin Máxima lid van is, overhandigde het rapport aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Kleine en middelgrote bedrijven zijn te zuinig. Om concurrerend te blijven moeten ze meer gaan investeren, hoorde Máxima comitévoorzitter Harold Goddijn zeggen tijdens de presentatie van het jaarbericht. Het rapport geeft meer inzicht in de economische situatie van Nederland. Op basis hiervan geeft het comité aanbevelingen aan de overheid en ondernemers voor de toekomst.

Het mkb-jaarbericht werd voor de vierde keer uitgegeven. Máxima was al die keren aanwezig bij de presentatie.