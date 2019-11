Máxima en Beatrix samen op pad voor prijsuitreiking in Amsterdam

Koningin Máxima en prinses Beatrix waren maandagmiddag samen op pad in Amsterdam. Máxima reikte in het Muziekgebouw aan ’t IJ wederom de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit en haar schoonmoeder was daarbij aanwezig.

De onderscheiding ging dit jaar naar Vereniging de Hollandsche Molen, die zich sinds 1923 inzet voor het voorbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. De vereniging heeft veel vrijwilligers.

De Prins Bernhard Cultuurfondsprijs, waaraan een bedrag van 150.000 euro is gekoppeld, wordt traditiegetrouw uitgereikt door Máxima. De oeuvreprijs op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, die sinds 2010 jaarlijks wordt toegekend, ging vorig jaar naar musicus, dirigent en componist Reinbert de Leeuw. Eerder werden onder anderen Geert Mak, Francine Houben en Anton Corbijn onderscheiden.