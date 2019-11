Máxima heeft dinsdagochtend de negende editie van de Pensioen3daagse geopend in Utrecht. De koningin deed dit in haar functie als erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken, de initiatiefnemer van het jaarlijkse evenement. Van dinsdag tot en met donderdag worden er in het hele land activiteiten georganiseerd om werknemers, consumenten en deelnemers te informeren over hun pensioen.

Tijdens de openingsbijeenkomst, die ook werd georganiseerd door pensioenfonds ABP, werd gesproken over hoe mensen hulp kunnen krijgen voor meer zicht in hun pensioen. Zo was er ook aandacht voor de vraag hoe de financiële zelfredzaamheid van vrouwen kan worden vergroot.

Máxima sprak vervolgens met een aantal dames die een training hebben gevolgd om inzicht te krijgen in hun eigen financiële gedrag en de kennis over hun pensioen te vergroten.

De koningin is sinds 2010 erevoorzitter van Wijzer in geldzaken. Het platform is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken.