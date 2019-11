Koningin Máxima is nog niet uit Pakistan vertrokken of ze heeft alweer een uitnodiging gekregen om terug te komen. De invitatie kwam van Reza Baqir, de kersverse gouverneur van de State Bank of Pakistan. Die had dinsdagmorgen in de centrale bank in Islamabad een lang en indringend gesprek met de koningin en hij ziet haar volgend jaar graag terugkomen.

Koningin Máxima, die Pakistan bezoekt voor de Verenigde Naties om het Aziatische land te helpen bij het beter toegankelijk maken van financiële diensten voor de hele bevolking, hield zich diplomatiek op de vlakte. “We zullen zien waar we zijn”, hield ze zich op de vlakte. “Insha’Allah”, voegde ze de in islamitische landen gebruikelijke wens eraan toe: ‘als God het wil’.

Máxima zal ook gedacht kunnen hebben dat ze eerst nog maar eens moest zien of de ambities van de enthousiaste bankgouverneur waargemaakt kunnen worden. Hij wil namelijk dat ze aanwezig is bij de implementatie van een nieuw programma, ‘Micropayments Gateway’. Dat moet voor het mkb de kosten van kleine betalingen verminderen en digitale betalingen stimuleren.

Uitnodiging

In de huidige planning staat die uitvoering gepland voor eind volgend jaar maar de ambitieuze Baqir wil het minstens een half jaar naar voren halen. “In het tweede kwartaal van het jaar. Mijn medewerkers worden al gek van me”, stelde hij tijdens de bijeenkomst met de koningin. Die herinnerde hem eraan dat ze nu al in Pakistan was om getuige te zijn van de ondertekening van de overeenkomst waardoor de ‘gateway’ mogelijk wordt gemaakt.

Dat gebeurde even later op de ochtend, in aanwezigheid van Baqir en de federale minister van Economische Zaken. Maar tussen goed voornemen en uitvoering zit vaak meer tijd dan gedacht. Vandaar ook dat koningin Máxima de nieuwe uitnodiging in beraad kon houden.