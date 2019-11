Máxima is volgende week niet alleen aanwezig bij het FinTech Festival in Singapore. De koningin zal op woensdag 13 november een toespraak houden, kondigde de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aan. De conferentie richt zich op de ontwikkeling van technologie voor betere toegang tot financiële diensten en wordt van 11 tot 15 november in het Singapore Expo Convention and Exhibition Center gehouden.

Máxima spreekt in haar functie als speciaal gezant van de VN onder meer over het belang van technologische innovaties om de toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen en digitale betaalmethoden te verbeteren.

De koningin treft er daarnaast de belangrijkste leidinggevenden en besluitvormers van wereldwijde financiële instellingen en bedrijven, innovators en technologen van FinTech-start-ups, investeerders en politici. Die zijn voor haar belangrijk in haar functie als speciaal gezant van de VN om iedereen in de wereld toegang te geven tot financiële diensten.

Het festival is met 45.000 deelnemers uit meer dan honderd landen de grootste bijeenkomst op dit gebied in de wereld. De koningin ging daarvoor in 2017 ook naar Singapore. Ook toen sprak ze op de conferentie.