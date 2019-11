Máxima heeft woensdag letterlijk geluid gemaakt voor beter muziekonderwijs. De koningin luidde de gong tijdens een muziekfestival op Hogeschool De Kempel in Helmond.

Máxima bracht een bezoek aan de muziekpabo in Brabant om het Muziekakkoord Helmond te ondertekenen. Hierin is afgesproken hoe het muziekonderwijs de komende jaren wordt vormgegeven op dertig basisscholen in de regio. Ook is het onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal van de stichting Méér Muziek in de Klas, waar de koningin erevoorzitter van is.

Ze werd op de school getrakteerd op verschillende optredens van basisschoolkinderen, jonge talenten, conservatoriumstudenten en artiesten. Ook ging Máxima in gesprek met studenten en leerkrachten van basisscholen over de inzet van muzieklessen bij stages. Ook sprak ze met muziekdocenten van pabo’s, opleidingsmanagers en studenten van het conservatorium over de samenwerking tussen pabo’s en conservatoria.

Máxima maakt zich al bijna tien jaar sterk voor muziekonderwijs voor alle jongeren. In verschillende provincies en regio’s zijn eerder al akkoorden gesloten om dit doel te bereiken. Eerder werden er convenanten getekend in de provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe en in diverse regio’s en gemeenten zoals de Liemers, Zutphen en omstreken en de stad Groningen.