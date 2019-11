Máxima ontdekt alles over mensen in nieuwe NEMO-tentoonstelling

Máxima is haar donderdag educatief gestart. De koningin opende de nieuwe tentoonstelling Humania in het NEMO Science Museum in Amsterdam en leerde daar van alles over de mens.

Máxima kreeg een uitgebreide rondleiding en ontmoette kunstenaar Florentijn Hofman. Hij maakte het 8,5 meter hoge kunstwerk ‘Een handstand’, het beeld is het middelpunt van de expositie. Ook ging ze in gesprek met enkele wetenschappers en jongeren die aan Humania hebben meegewerkt.

In de expositie komen bezoekers alles te weten over de mens en komen zowel de biologie, sociologie als psychologie van de mens aan bod. De expositie is vanaf zaterdag geopend voor het publiek.