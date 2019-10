Koningin Máxima is de week begonnen in Amsterdam. In het Hilton Hotel op Schiphol hield ze maandagochtend de openingstoespraak bij het vijfde Global SME Finance Forum.

Het forum richt zich op wereldwijde ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Koningin Máxima ging in haar toespraak met name in op het belang van verschillende financieringsmogelijkheden voor het mkb in ontwikkelingslanden. Veel kleine bedrijven hebben daar moeite om financiering te krijgen. De inzet van technologie kan hierbij helpen, zei de koningin.

Dat is ook de missie die Máxima heeft als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties. Al tien jaar maakt de koningin zich hard voor toegang tot financiële diensten voor de hele wereldbevolking.