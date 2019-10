Koningin Máxima woonde woensdag het congres Samen van betekenis – jij maakt het verschil! van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bij in Amersfoort. Ze sprak hier met verschillende partijen over het belang van goede zorg in de laatste levensfase.

De koningin was te gast bij een lezing van onderzoeker Steven Vanderstichelen over de rol en de positie van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Ook was ze aanwezig bij de uitreiking van de Prijs de Vrijwilliger-award, die werd uitgereikt aan vrijwilligers uit Den Haag. Het congres werd georganiseerd door koepelorganisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland en richt zich op het belang van de meer dan 12.000 vrijwilligers.

Na de bekendmaking van de winnende organisatie ging Máxima in gesprek met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort. Ook de prijswinnaars en genomineerden gingen met Máxima in gesprek. Daarnaast luisterde ze naar de verhalen van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.