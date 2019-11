Koningin Máxima heeft haar drukke werkdag donderdag afgesloten in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar woonde ze de uitreiking bij van de Prix de Rome 2019 voor beeldend kunstenaars.

Na bezoeken aan het VUmc en Museum Van Loon eerder donderdag in een roodpaarse japon had de koningin een andere outfit aangetrokken, een die ze eerder aanhad tijdens het officiële bezoek van het Jordaanse vorstenpaar vorig jaar maart. In het Stedelijk Museum was de aandacht vooral gericht op winnaar Rory Pelgrim, die dit jaar de Prix de Rome mocht ophalen. De prijs werd uitgereikt door cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema was van de partij.

De Prix de Rome is de oudste prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de veertig jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde kunstenaars te signaleren en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Pelgrim ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome.

Na afloop van de ceremonie was er uiteraard tijd om het werk van de genomineerde kunstenaars te bekijken. Deze tentoonstelling is nog tot 22 maart te zien in het Stedelijk Museum.