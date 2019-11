Koningin Máxima brengt later deze maand een bezoek aan Pakistan. Haar reis, van 25 tot 27 november, is een vervolg op een bezoek in februari 2016. De koningin gaat nu in haar functie als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties kijken of financiële diensten in de tussentijd toegankelijker zijn geworden voor de inwoners van Pakistan.

De eerste cijfers lijken positief. Ruim 21 procent van de volwassen Pakistanen heeft inmiddels een bankrekening. In 2014 was dit nog 13 procent. Toch is er nog een lange weg te gaan. Ruim 99 miljoen mensen hebben geen toegang tot financiële diensten.

Máxima heeft hierover in Islamabad gesprekken met onder meer internationale ontwikkelingspartners en vertegenwoordigers uit de fintechsector. Ook zijn ontmoetingen met president Arif Alvi en premier Imran Khan gepland.

De koningin is ook aanwezig bij de lancering van Micropayments Gateway. Dit is een initiatief van de centrale bank om de kosten van kleine betalingen te verminderen om het digitale betalingsverkeer te stimuleren, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties. Máxima bezoekt in Lahore enkele projecten die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers.