Máxima vraagt in haar VN-functie hulp van fintech bedrijven

Koningin Máxima heeft woensdagmorgen de openingstoespraak gehouden op de derde dag van het Singapore FinTech Festival (SFF). De koningin sprak in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN voor het verbeteren van toegankelijkheid tot financiële diensten.

Technische innovaties kunnen helpen die financiële toegang te vergemakkelijken en te versnellen. In haar speech gaf de koningin voorbeelden uit haar recente werkbezoeken om te illustreren hoe fintech inderdaad voor vooruitgang kan zorgen om de 1,7 miljard mensen te helpen die nog geen toegang hebben tot bankieren, verzekeren of sparen.

Maar ze signaleerde ook een keerzijde. Er moeten wel heldere spelregels zijn om zaken als dataroof, fraude, schending van privacy of discriminerende algoritmes tegen te gaan. Algoritmes die automatisch zorgen dat vrouwen minder kredietfaciliteiten hebben bijvoorbeeld, of die aanslaan wanneer spelfouten worden gemaakt. Maar iemand die slecht spelt is niet automatisch iemand die leningen slecht terugbetaalt, hield Máxima haar gehoor voor.

Toegang tot financiële diensten alleen was niet zaligmakend stelde de koningin. Gebruik was minstens zo belangrijk. Van mobiele rekeningen werd slechts een derde gebruikt, hetgeen onder meer aantoonde dat het product niet aansloot bij de wensen of mogelijkheden van de gebruiker. Ook daar lag voor fintech bedrijven een uitdaging.

“Er zijn wat betreft toegang nog steeds 1,7 miljard mensen te gaan. Maar van nog veel meer mensen kunt u hun financiële leven verbeteren, hun dromen doen uitkomen en hen weerbaar maken zodat ze aan betere toekomst kunnen bouwen”, gaf Máxima dan ook als aansporing mee.