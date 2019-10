Helmond kan zich opmaken voor koninklijk bezoek. Koningin Máxima reist op 20 november af naar de Brabantse stad om getuige te zijn van de ondertekening van het Muziekakkoord Helmond, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

In het akkoord is afgesproken hoe het muziekonderwijs de komende jaren wordt vormgegeven op dertig basisscholen in de regio en het is onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal van de stichting Méér Muziek in de Klas, waar Máxima erevoorzitter van is. De ondertekening vindt plaats tijdens een muziekfestival op Hogeschool De Kempel. Eerder werden al soortgelijke afspraken gemaakt in andere regio’s.

Koningin Máxima spreekt aansluitend met studenten en leerkrachten over de inzet van muzieklessen bij stages. Ook maakt ze een praatje met muziekdocenten van pabo’s, opleidingsmanagers en studenten van het conservatorium over de samenwerking tussen pabo’s en conservatoria.