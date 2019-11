Koning Willem-Alexander en minister Arie Slob van Onderwijs hebben woensdag een werkbezoek gebracht aan CVO Accent Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel.

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die gebaat zijn bij leren door praktijkervaring. Ongeveer 30.000 leerlingen volgen praktijkonderwijs op 175 scholen in Nederland. De leerlingen kunnen vanuit het praktijkonderwijs doorstromen naar het vmbo, mbo of de arbeidsmarkt.

Koning Willem-Alexander en minister Slob spraken in Capelle aan den IJssel met leraren, ouders en leerlingen. Ze kregen van de leerlingen uitleg over hun lesstof en over wat zij belangrijk vinden om te leren. Ze gaven een demonstratie van hun kunnen in de praktijkruimtes van de school.

De koning gaat regelmatig op werkbezoek met ministers en staatssecretarissen.