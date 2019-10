De Indiase haven- en filmstad Mumbai heeft woensdagavond op bijzondere wijze de vriendschapsband met Nederland gevierd. Op de voor de Indiase metropool iconische poort ‘Gateway of India’ werden ter ere van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima lichtbeelden geprojecteerd, met tulpen. ‘Celebrating friendship between India & the Netherlands’ stond erboven.

Het koningspaar kwam na afloop van de ontmoeting met vertegenwoordigers van de in India wonende Nederlandse gemeenschap in het tegenovergelegen Taj Mahal Palacehotel naar de ‘toegangspoort’ tot India gelopen.

Koning en koningin kregen een korte uitleg over de geschiedenis van het monument, dat oorspronkelijk herinnert aan een bezoek van de Britse koning-keizer George V begin vorige eeuw. Daarna werd geposeerd voor de media. Het publiek werd, zoals in India bij dit soort momenten gebruikelijk, op veilige afstand gehouden.

Het bezoek aan de Gateway of India markeerde het einde van het programma op de derde dag van het staatsbezoek. Het koningspaar vliegt donderdagmorgen naar Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala.