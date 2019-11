Koningin Máxima houdt van muziek en zingt thuis op Paleis Huis ten Bosch graag met de drie prinsessen. Dat onthulde ze woensdag in gesprek met RTL Nieuws. “Muziek heeft heel veel voor mij betekend. Dat gun ik echt alle kinderen”, zegt de koningin.

Máxima is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, waarvoor ze op werkbezoek ging naar Helmond. Máxima zet zich al acht jaar in om alle kinderen in Nederland in aanraking te laten komen met muziek. “Voorlopig hebben we een half miljoen kinderen en de helft van alle scholen bereikt”, zegt Máxima. “En we hebben alle pabo’s bereikt. Dus we hopen dat alle docenten in de toekomst muziek kunnen geven aan kinderen.”

Zelf heeft Máxima een brede muzieksmaak. Ze luistert naar “van alles. Van klassiek tot reggae tot pop. Eigenlijk heb ik geen lievelingsmuziek.” Thuis op Paleis Huis ten Bosch speelt Máxima gitaar. Haar dochters spelen gitaar en piano, vertelt ze. “We zingen ook heel veel samen. We maken heel veel plezier.” Koning Willem-Alexander beperkt zich graag tot luisteren, zei Máxima lachend.

Muziekonderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, benadrukt Máxima. “Docenten en leerkrachten zeggen: ‘als de kinderen muziekles hebben gehad, kunnen ze beter focussen en presteren. En ze kunnen beter met elkaar samenwerken’. Dus het is niet alleen de plezierige kant, maar ook de cognitieve kant en heel belangrijk: de emotionele kant. Het maakt je een sterker persoon en je staat zelfverzekerder.”