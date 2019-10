Koning Willem-Alexander heeft koning Felipe donderdag getrakteerd op een lunch. De Spaanse vorst kreeg deze aangeboden in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Willem-Alexander gaf zijn goede vriend Felipe een rondleiding door het gerenoveerde paleis, waar hij met zijn gezin sinds januari dit jaar woont. In voorheen de Groene Salon, die omgedoopt is tot DNA Salon en die je doorkruist op weg naar de werkkamer van Willem-Alexander, bewonderde Felipe de DNA-muur. De wanden van deze salon zijn bedekt met 60.000 handgemaakte kleine steentjes die stukken DNA verbeelden van onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.

Felipe is donderdag in Nederland om de nieuwe tentoonstelling ‘Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters’ in het Rijksmuseum te openen. Direct na zijn aankomst in Nederland reisde hij naar Den Haag voor de lunch, om daarna richting Amsterdam te gaan.