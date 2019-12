De nationale ploeg voor de Invictus Games is zaterdag officieel gepresenteerd op het terrein De Basis in Doorn. Het team van 32 (voormalige) militairen doet mee aan het internationale sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen, waarvan de Britse prins Harry initiatiefnemer en beschermheer is. Het wordt volgend jaar in Den Haag gehouden van 9 tot en met 16 mei.

Defensieminister Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer spraken de deelnemers in een videoboodschap toe. Zij zegden alle steun toe aan het team en hun familie en vrienden. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Onno Eichelsheim was bij de presentatie. Hij noemde die familie en vrienden “bijna net zo belangrijk als de deelnemers zelf”.

De vijfde Invictus Games vallen volgend jaar in Nederland samen met de viering van 75 jaar bevrijding. Prins Harry is daarbij ook aanwezig. Harry kwam in mei al naar Den Haag voor de officiële aftrap van de Invictus Games 2020. Daarbij was ook prinses Margriet aanwezig, zij werd in april benoemd tot erevoorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020.