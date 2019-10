Televisiekijkers hebben zich op Twitter erover verbaasd en opgewonden dat het Nederlands van koningin Máxima door de NTR in de documentaire over haar VN-werk werd ondertiteld. Dat leverde zowel richting de omroep als de koningin kritiek op. Eén twitteraar vond bijvoorbeeld dat als de koningin na twintig jaar in Nederland nog ondertiteling nodig heeft, ze zich daar drukker over zou moeten maken dan het feit of mensen in Ethiopië wel een bankpas kunnen krijgen.

“De omroep meent een Nederlands sprekende koningin Máxima te moeten ondertitelen en opent een documentaire met een zogeheten blooper. Man, man, man”, verzuchtte iemand anders. “Ja, dat verbaasde mij ook. Zou koningin Máxima en/of de Rijksvoorlichtingsdienst deze docu wel vooraf hebben gezien?”, was de reactie daarop. De zogenoemde blooper toonde Máxima bij het inspreken van een videoboodschap, waar ze in het Engels ‘digitalisering’ niet over de tong kreeg en dat ook ruiterlijk toegaf.

Bijval voor het woensdagavond op NPO1 uitgezonden programma ‘Máxima, de pleitbezorger’ was er ook. “Indrukwekkend om te zien hoeveel werk onze koningin verzet. Ik word al moe als ik naar de docu kijk. En dan vanuit een ver land, aan de telefoon: ‘Alleen als het van papa ook mag. Dag schat, love you’.” Dat laatste viel meer mensen op. “Wow, wat ben ik als vrouwelijke ondernemer trots op onze koningin die zich inzet voor microfinanciering én gelijkwaardigheid. En dan tussendoor ook nog even met dochterlief in discussie over haar bedtijd, geweldig!”

Bijzondere inkijk

Iemand anders sprak van een ‘indrukwekkende documentaire met bijzondere inkijk over het werk van koningin Máxima.’ “Máxima is geweldig”, meende een andere kijkster. “Geen: ‘Ik ben koningin, dus ik hoef niets te doen (zoals andere royalty), maar wel: ‘Ik ben koningin, dus ik kán iets doen.’ Mooi programma: pleitbezorger.” Een andere twitteraar vond dat Prins Claus trots op haar zou zijn. “‘Ik heb nog een andere baan hiernaast’ zoals ze gekscherend opnoemde (sic).”

Het programma trok 721.000 kijkers en belandde daarmee in de top tien van best bekeken uitzendingen. De koningin werd echter royaal verslagen door Ajax, dat drie keer zoveel kijkers kreeg voor de Champions League-wedstrijd tegen Valencia.