De Engelstalige Pakistaanse krant The Express Tribune vraagt de lezers maandag via sociale media als Facebook en Twitter of het bezoek van koningin Máxima het imago van Pakistan zal verbeteren. De eerste resultaten van de peiling op Twitter laten zien dat 75 procent van de deelnemers denkt dat dit inderdaad zo is.

“Denkt u dat de visite van koningin Máxima na het eerdere bezoek van het Britse koninklijke paar het imago van Pakistan wereldwijd zal versterken?”, luidde de vraag van de krant uit Karachi, die verwees naar het officiële bezoek van prins William en echtgenote Catherine vorige maand.

Bij de aankondiging van het werkbezoek van de koningin meenden veel Pakistaanse media dat dit de positie van het land zou versterken. Dat Máxima in haar VN-functie kwam, werd aanvankelijk niet opgemerkt. In de nieuwsuitzendingen maandagmorgen was haar aankomst ‘breaking news’. Voor de berichten werden de meeste ‘koninklijke’ foto’s van de koningin gebruikt, zoals van de inhuldiging.