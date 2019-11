De komst van koningin Máxima eind deze maand naar Pakistan gaat gepaard met grote verwachtingen als Engelstalige berichten op sociale media mogen worden geloofd. De aankondiging van de visite was vrijdag voor veel televisiezenders ‘breaking news’. Dat het daarbij slechts gaat om een werkbezoek voor de VN en niet om een ‘royal visit’ à la William en Catherine vorige maand werd in de opwinding veelal over het hoofd gezien.

Aanhangers van premier Imran Khan zagen in haar bezoek een impliciete goedkeuring van zijn economisch beleid. “Pakistans positieve identiteit zal zorgen voor een toename van investeringen en toerisme”, zo werd gesteld. Dat Máxima het land onder de vorige regering ook bezocht, werd weggelaten.

Op Twitter werd ook gezegd dat het koninklijk bezoek belangrijk is om de wereld duidelijk te maken hoe Pakistan onder het leiderschap van Khan vooruitgang boekt. “Hopelijk zal haar komst de economische positie van de Pakistaanse bevolking verbeteren”, was ook een wens.

Verwachtingen

Een andere twitteraar zag meteen ook al Nederlandse miljarden investeringen samenvallen met de komst van Máxima. Het VN-kantoor in Pakistan en de Nederlandse ambassade zullen de komende week nog de handen vol hebben om de onrealistische verwachtingen te temperen en de onjuiste voorstelling van zaken om te buigen.

Dat dat ook op microniveau kan, bleek eerder dit jaar bij een soortgelijk VN-bezoek aan Jordanië, waar bij de afsluitende persconferentie Máxima op het naambordje nadrukkelijk werd geafficheerd als koningin van Nederland en niet als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties. Het bordje werd daarom weggehaald.