Het bezoek van koningin Máxima versterkt het imago van Pakistan in de wereld. Dat vindt 82 procent van de deelnemers aan een opiniepeiling die de Engelstalige Pakistaanse krant The Express Tribune de afgelopen 24 uur op sociale media hield.

“Denkt u dat de visite van koningin Máxima na het eerdere bezoek van het Britse koninklijke paar het imago van Pakistan wereldwijd zal versterken?”, luidde de vraag die de krant uit Karachi op Twitter en Facebook stelde. De deelnemers op Twitter waren overigens een fractie gereserveerder: 75 procent vond dat Pakistan met de komst van Máxima was geholpen.

Het Britse bezoek was een verwijzing naar het succesvolle en in Pakistan massaal gevolgde bezoek van prins William en echtgenote Catherine vorige maand. Het verblijf van koningin Máxima krijgt belangrijk minder publiciteit, mede omdat openbare optredens en ‘fotomomenten’ ontbreken.

“De koningin wisselt niet drie keer per dag van kleding, doet geen gekke dingen voor de fotografen, maar is hier om te werken. Dat is voor de massamedia minder interessant”, legde een Pakistaanse deelnemer aan het koninklijk programma uit.