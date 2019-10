Pieter-Christiaan zit woensdagavond voor de zoveelste keer in de zaal bij de musical van Soldaat van Oranje. De voorstelling in de TheaterHangaar in Katwijk is bijzonder, want de hitmusical viert alweer zijn negende verjaardag.

Voor de prins is het ook een persoonlijke musical. Hij had een hechte band met Erik Hazelhoff Roelfzema, de in 2007 overleden oorlogsheld over wie het stuk gaat. “Al 9 jaar een succes met een tijdloos en betekenisvol verhaal van een dierbare makker. Mooi dit vieren vanavond”, blikt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven woensdagochtend alvast vooruit.

Soldaat van Oranje kon de afgelopen jaren rekenen op flink wat bezoekjes van de koninklijke familie. Zo bezochten ook koning Willem-Alexander, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven de musical meerdere keren.