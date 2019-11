Pieter van Vollenhoven heeft vrijdagmiddag in Eindhoven met veel enthousiasme het vernieuwde DAF-museum geopend. Na de openingshandeling hield hij een korte anekdotische toespraak waarin hij een tijdreis maakte in zijn eigen leven, waarin royaal plaats is geweest voor DAF-producten.

Dat begon eigenlijk al bij binnenkomst. Pieter van Vollenhoven bestuurde een zogenoemde DAF Pony, een ooit voor oorlogsdienst in Vietnam bedoelde open wagen die ruim veertig jaar dienst heeft gedaan op Het Loo. “Het was een bruikleen”, verhaalde Van Vollenhoven en vier jaar geleden heeft hij de Pony aan het museum teruggegeven. “Maar als ik ‘m zo zie, dan heb ik er spijt van. Misschien dat we binnenkort een dependance van dit museum moeten openen op Het Loo.”

Voor zijn huwelijk met prinses Margriet in 1967 nam Van Vollenhoven regelmatig deel aan rally’s, ook in een DAF 33. In geuren en kleuren verhaalde hij hoe de auto kantelde bij het omhoog rijden op de Vaalserberg, en hoe dat nieuws met hulp van de politie destijds onder de pet kon worden gehouden.

Rondleiding

Smeuïg was ook het verhaal van een schoolreisje dat echtgenote prinses Margriet ooit maakte naar de DAF-fabrieken, en waar haar leraar even een ritje mocht maken. In een DAF kon tenslotte iedereen rijden. De leraar reed echter pardoes achteruit en maakte brokken. “Maar geen onvertogen woord van Martien van Doorne”, wist Van Vollenhoven.

Aansluitend aan de openingshandeling kreeg hij in gezelschap van autoliefhebber en oud-premier Jan Peter Balkenende een rondleiding door het museum. Dat heeft er door de uitbreiding maar liefst 1100 m2 bij gekregen en is zeker een nieuw pareltje in het museumaanbod.

Strandwagen

Van Vollenhoven kende veel van de uitgestalde exemplaren, en hield stil bij de DAF Kini – de speciaal ontworpen strandwagen die de koninklijke familie gebruikte in het Italiaanse Porto Ercole. Willem-Alexander, naar wie de wagen is vernoemd, heeft er bij de kennismakingstournee met verloofde Máxima in 2001 nog in gezeten.

Bij het afscheid benadrukte Van Vollenhoven dat hij zeker terugkomt. Mede om te vernemen hoe ver DAF is gevorderd met zijn suggestie om met een nieuwe elektrische personenauto te komen.