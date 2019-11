KLM-piloot Willem-Alexander van Oranje heeft deze week één passagier op de vlucht naar Parijs wel heel gelukkig gemaakt. Toen bij het instappen bleek dat er één stoel te weinig was voor het aantal passagiers dat was komen opdagen, besloot hij dat die degene die dreigde achter te blijven op Schiphol plaats kon nemen op de extra stoel in de cockpit.

Wat het voor het KLM-grondpersoneel extra grappig maakte, was dat de passagier geen idee had dat de piloot naast zijn vliegactiviteiten ook koning der Nederlanden is. Dat komt, zo vertelde Willem-Alexander eens over zijn bijbaan bij de KLM, overigens wel vaker voor. In uniform valt hij op de luchthaven meestal niet op, en eenmaal in de cockpit zien de reizigers hem niet. Ook zijn stem wordt niet vaak herkend. “De meeste mensen luisteren toch niet”, weet de piloot uit ervaring.

De koning is gemachtigd om voor KLM een Boeing 737 te vliegen. Dat doet hij minstens tweemaal per maand. Niet alleen om zijn vlieguren te maken en zijn brevet te behouden, maar ook om zijn hoofd leeg te maken. “Je hebt een vliegtuig, passagiers en een bemanning. Daar draag je verantwoordelijkheid voor. Je kan je problemen van de grond niet meenemen naar boven”, zei hij in een vraaggesprek met De Telegraaf.