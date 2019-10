Prins Constantijn, die vrijdag vijftig jaar wordt, viert dat met een feest voor vrienden en familie. Achter gesloten deuren, zoals de jongste broer van koning Willem-Alexander zijn leven het liefst invulling geeft: weg van de schijnwerpers. Althans voor het persoonlijke deel daarvan. Met zijn werk als ‘special envoy’ voor TechLeapNL (voorheen StartUp Delta) treedt hij wel regelmatig voor het voetlicht en is hij ook niet te beroerd om in Den Haag bij de regering aan de bel te trekken.

Daarmee ligt voor prins Constantijn de tijd dat hij in de media en het publieke debat nadrukkelijk werd gepresenteerd als de reservekoning alweer royaal achter hem. Toen broer Willem-Alexander twintig jaar geleden een relatie was begonnen met de Argentijnse Máxima Zorreguieta, waarover veel te doen was, en van zijn andere broer Friso werd gedacht dat hij zijn positie zou verzaken, werd Constantijn gemakshalve op papier maar op de troon gezet. Ongetwijfeld tot zijn eigen verbijstering.

Zover is het echter niet gekomen. Integendeel. De prins, die in 2001 huwde met Laurentien Brinkhorst, heeft zijn koninklijke taken tot een minimum kunnen beperken. Bij het huwelijk zei hij nog dat zijn broer in de toekomst een beroep op hem zou kunnen doen, zoals zijn moeder Beatrix dat ook kon doen op prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. In latere gesprekken maakte hij daarbij de kanttekening dat hij geld moest blijven verdienen, want een uitkering van de Staat zat er niet in. Constantijn en Laurentien laten zich mede daarom alleen zien op Prinsjesdag en Koningsdag, bij de uitreiking van een aantal prijzen, en af en toe duiken ze op bij de fotosessie in wintersportoord Lech.

Innovatieklimaat

Op de achtergrond praten ze mee over het functioneren van het koningshuis, maar de doorsneeweek wordt geheel gevuld met de zorg voor de drie kinderen en de eigen werkzaamheden. Constantijn is aanjager, spreekbuis en ambassadeur van de startups en twittert regelmatig zijn vingers blauw om het innovatieklimaat in Nederland te verbeteren en bestendigen. Uit de tweets van de prins, die eerder in Londen en Brussel woonde en werkte, spreekt passie en betrokkenheid.

In talkshows laat hij zich ook horen, maar zodra de vragen richting het terrein van broer Willem-Alexander gaan, houdt hij zijn mond. In zijn vijftig jaar heeft hij dan ook geen enkele keer gezorgd voor rimpels in de Hofvijver.