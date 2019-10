Prins Constantijn weer naar techbeurs in Las Vegas

Prins Constantijn reist in januari af naar Las Vegas voor de CES, de grootste techbeurs ter wereld. Dat maakte hij donderdag bekend tijdens CES Unveiled in Amsterdam. Constantijn gaat samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en vijftig Nederlandse beginnende bedrijven die zich onder meer bezighouden met duurzaamheid, elektrisch vervoer en de stad van de toekomst..

“Nederland heeft technologie van wereldklasse en ondernemers die dit graag toepassen om grote globale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken”, aldus de prins. “Op CES zal een delegatie van vijftig startups wederom de innovatiekracht van Nederland tonen. Het doel is om hen ervaring te laten opdoen in de VS en contacten te leggen met potentiële investeerders, klanten, partners en distributeurs.”

Net als voorgaande jaren staat er een Nederlands paviljoen op de beurs. CES, voluit de Consumer Electronics Show, wordt van 7 tot en met 10 januari gehouden op meerdere plekken in Las Vegas. Het evenement trekt jaarlijks bijna 200.000 bezoekers. Constantijn, aanjager en speciaal ambassadeur van StartUp Delta, stond al eerder op de techbeurs.