Prinses Beatrix gaat op woensdagochtend 6 november naar de pleeggrootouderdag van in Alkmaar. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend.

De stichting werd in 2008 opgericht en zet zich in voor grootouders die 24 uur per dag, zeven dagen per week voor hun kleinkinderen zorgen. De organisatie staat pleeggrootouders bij met raad en daad en probeert anderen bewust te maken van de taak die zij als opvoeder vervullen.

Prinses Beatrix woont de opening van het evenement bij en spreekt aansluitend met enkele pleeggrootouders en pleegkleinkinderen over hun ervaringen. Ook bezoekt zij activiteiten waar pleegkleinkinderen tijdens deze dag aan deelnemen.