Het symposium dat op vrijdag 8 november ter ere van het 50-jarig jubileum van stichting Biowetenschappen en Maatschappij gehouden wordt, heeft een koninklijk tintje. Prinses Beatrix is er dan namelijk in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden bij. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Tijdens het symposium geven bestuursleden, wetenschappers en wetenschapsjournalisten hun visie op wetenschap en meningsvorming. Prinses Beatrix woont de toespraken bij, neemt het jubileumcahier van de stichting in ontvangst en spreekt met bestuursleden en gastsprekers.

Prinses Beatrix en haar man prins Claus namen vijftig jaar geleden het initiatief tot de oprichting van de stichting. Het doel van de organisatie is om inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen te bevorderen.